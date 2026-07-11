«Локомотив» — «Акрон»: Ненахов забил с пенальти

В эти минуты московский «Локомотив» проводит товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». Игра проходит на стадионе тренировочной базы «Баковка» в Московской области. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент счёт 3:0 в пользу московской команды.

Первый мяч в игре забил на второй минуте нападающий «Локомотива» Александр Руденко. На 43-й минуте полузащитник Александр Коваленко удвоил преимущество.

Во втором тайме, на 57-й минуте матча, защитник «Локомотива» Максим Ненахов реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.

Ранее в рамках тренировочных сборов «Локомотив» встречался с костромским «Спартаком» (2:0), а «Акрон» сыграл с «Ротором» (3:1).

Кроме того, сегодня команды проведут вторые матчи. Соперником «Локомотива» станет московский «Спартак», встреча запланирована на 20:00 мск. «Акрон» примет воронежский «Факел», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.