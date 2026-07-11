Федерация футбола Колумбии заявила об угрозах в адрес делегации после вылета с ЧМ-2026

Федерация футбола Колумбии (FCF) выступила с заявлением, в котором осудила угрозы в адрес полузащитника Хаминтона Кампаса и его семьи на фоне поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со Швейцарией (0:0, 3:4 пен.).

«Ни один спортсмен и ни один член его окружения не должны становиться объектом запугивания за то, что представляют страну на спортивной арене…

Каждый раз, выходя на поле, они [футболисты] делают это с убеждением отдать все силы и с единственной целью — достойно представлять свою страну и добиться наилучшего возможного результата.

Футбол должен быть пространством единства, уважения и надежды, а не местом для ненависти, запугивания или насилия. Поэтому FCF призывает всех колумбийцев помнить, что разногласия, присущие спортивному соперничеству, никогда не должны превращаться в угрозы или агрессию против тех, кто посвятил свою жизнь представлению страны. Защищать наших спортсменов — значит также защищать ценности спорта и чувство гордости, которое объединяет миллионы колумбийцев вокруг сборной Колумбии", — говорится на официальном сайте организации.

В 1994 году в Колумбии произошла трагедия на фоне поражения в матче с США, из-за которого команда вылетела с ЧМ. Защитник Андрес Эскобар, который забил в свои ворота в той встрече, по возвращении на родину был убит одним из болельщиков.