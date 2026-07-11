Швайнштайгер: DFB поторопился с назначением Клоппа

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал Немецкий футбольный союз (DFB) за то, что там преждевременно и открыто назвали Юргена Клоппа предпочтительным кандидатом на пост главного тренера сборной.

Швайнштайгер отметил необходимость быть осторожным в вопросах рассмотрения кандидатов, чтобы обеспечить наличие альтернатив. Что касается футбольной компетентности, то Швайнштайгер также высоко оценил Лотара Маттеуса и Маттиаса Заммера. Кроме того, он подчеркнул, что от нового тренера сборной Германии не стоит строить больших ожиданий.

«Мы на самом дне. Для меня Юрген Клопп — это повязка, исцеляющая рану. Но я не знаю, заживёт ли она полностью; нам действительно предстоит огромная работа с нынешним поколением игроков в ближайшие годы. Я был бы рад, если бы у нас снова была национальная команда, о которой другие страны говорили: «О, немцы, они хороши, мы их уважаем, мы их боимся». Но у нас этого нет», – приводит слова Швайнштайгера Eurosport.