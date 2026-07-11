ЦСКА — «Оренбург»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 июля, в рамках товарищеских матчей друг с другом сыграют ЦСКА и «Оренбург». Встреча пройдёт в формате двух матчей по 75 минут. Матч состоится на стадионе тренировочной базы «Новогорск», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. По обоюдному решению клубов встреча пройдёт в закрытом формате, без болельщиков и прямой трансляции.

Последняя встреча клубов в рамках 17-го тура сезона-2025/2026 МИР Российской Премьер-Лиги закончилась победой московского клуба со счётом 2:0. По результатам прошедшего клубного сезона московская команда заняла пятое место турнирной таблицы РПЛ, набрав 51 очко. «Оренбург», в свою очередь, заработал 29 очков и занял 12-ю строчку таблицы.