«Локомотив» уверенно обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между командами «Локомотив» (Москва) и «Акрон» (Тольятти). Встреча проходила на стадионе тренировочной базы «Баковка» в Московской области. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Первый мяч встречи забил нападающий «Локомотива» Александр Руденко на второй минуте. На 43-й минуте полузащитник Александр Коваленко удвоил преимущество. Это его дебютный гол за красно-зелёных. Во втором тайме, на 57-й минуте матча, защитник «Локомотива» Максим Ненахов реализовал пенальти, который москвичи заработали после нарушения на полузащитнике Никите Салтыкове, и довёл счёт до крупного.

Сегодня, 11 июля, команды проведут вторые матчи. Соперником «Локомотива» станет московский «Спартак», встреча запланирована на 20:00 мск. «Акрон» примет воронежский «Факел», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.