Макрон не приедет на матч Франции с Испанией в полуфинале ЧМ-2026 — Le Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует посещать матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Испании. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, встреча состоится в День взятия Бастилии, национальный праздник Франции, когда президент традиционно сопровождает военный парад на Елисейских полях. Макрон, однако, прилетит в США в случае выхода команды в финал, который состоится 19 июля. Политик также присутствовал на двух предыдущих решающих матчах — в 2018 и 2022 годах.

Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2026 благодаря победе над Марокко (2:0), а испанцы квалифицировались в предпоследний раунд турнира после встречи с Бельгией (2:1).

Матч между командами запланирован на 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.