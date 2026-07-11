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Макрон не приедет на матч Франции с Испанией в полуфинале ЧМ-2026 — Le Parisien

Макрон не приедет на матч Франции с Испанией в полуфинале ЧМ-2026 — Le Parisien
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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует посещать матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Испании. Об этом сообщает издание Le Parisien.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, встреча состоится в День взятия Бастилии, национальный праздник Франции, когда президент традиционно сопровождает военный парад на Елисейских полях. Макрон, однако, прилетит в США в случае выхода команды в финал, который состоится 19 июля. Политик также присутствовал на двух предыдущих решающих матчах — в 2018 и 2022 годах.

Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2026 благодаря победе над Марокко (2:0), а испанцы квалифицировались в предпоследний раунд турнира после встречи с Бельгией (2:1).

Матч между командами запланирован на 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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