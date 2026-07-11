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«Манчестер Сити» подписал вингера Джереми Монга из «Лестера»

«Манчестер Сити» подписал вингера Джереми Монга из «Лестера»
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17-летний вингер «Лестер Сити» Джереми Монга подписал контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан» на официальном сайте.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до лета 2031 года. Сумма трансфера составила £ 10 млн (€ 11,7 млн), а также £ 2,5 млн (€ 2,9 млн) предусмотрены в виде бонусов.

«Когда я узнал, что «Манчестер Сити» мной интересуется, я сразу понял, что это правильный выбор. Для меня большая честь быть здесь, и я рад, что присоединился к команде», — приводит слова Монги пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Джереми Монга принял участие в 30 матчах за «Лестер», забив один гол и отдав две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

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