Тибо Куртуа — о будущем сборной Бельгии: уверен, нас ждут большие успехи

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о будущем своей национальной команды. В 1/4 финала чемпионата мира – 2026 бельгийцы проиграли сборной Испании со счётом 1:2.

«Нас часто критикуют, например, говорят, что «золотое поколение» ничего не выигрывало. Но мы — Бельгия, а не Англия, Испания или Франция. Мы — маленькая страна с населением менее 12 млн человек, которая на крупных турнирах показывает потрясающие результаты.

Посмотрите на все громкие имена в футболе. Не все выигрывали крупные турниры, а мы всегда пытались. У нас отличные молодёжные академии, которые хорошо работают, команды, которые довольны своим талантом на поле и тем, что они являются чемпионами.

Появляются молодые таланты, которые станут сильнее в ближайшие годы. Я надеюсь, что к чемпионату Европы или следующему чемпионату мира мы станем сильнее. У нас есть боевой дух, и я уверен, что нас ждут большие успехи», – приводит слова Куртуа официальный сайт ФИФА.

Для 34-летнего голкипера матч с Испанией стал 115-м в сборной Бельгии; в них он пропустил 90 голов и 57 встреч отыграл «на ноль».