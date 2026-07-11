27-летний полузащитник «Спортинга» Мортен Юльманн перешёл в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до лета 2031 года. Сумма трансфера составила € 40 млн, а также € 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Сообщается, что Юльманн уже успешно прошёл медицинское обследование.

Юльманн выступал за «Спортинг» с лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист провёл 45 матчей за португальский клуб, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость датчанина составляет € 45 млн.