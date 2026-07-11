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Рубин — Крылья Советов, результат матча 11 июля 2026, счет 2:0, товарищеский матч

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между командами «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Игра состоялась на тренировочной базе казанцев. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 12:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Грипши – 55'     2:0 Вуячич – 59'    

Матч проходил в формате четырёх таймов, каждый из которых длился 30 минут. Казанская команда открыла счёт на 55-й минуте: полузащитник Назми Грипши был точен с пенальти. Уже на 59-й минуте защитник Игор Вуячич удвоил преимущество.

Ранее «Рубин» в рамках тренировочных сборов уступил «Оренбургу» (1:2) и сыграл вничью с московским «Спартаком». Самарский клуб также не смог победить красно-белых (2:3).

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Рубин» расположился на восьмом месте, набрав 43 очка. «Крылья Советов» заняли 11-ю строчку с 32 очками.

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