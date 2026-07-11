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Кейн — о сравнении с Холандом: считаю себя игроком другого плана

Кейн — о сравнении с Холандом: считаю себя игроком другого плана
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал сравнение себя с норвежским форвардом Эрлингом Холандом. Их национальные команды сыграют друг с другом в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эрлинг невероятен. Физически он – настоящая машина. Он завершает атаки на высочайшем уровне, и его статистика забитых мячей говорит сама за себя.

Я считаю себя игроком другого плана, хотя и забиваю такие же голы. Мне нравится больше участвовать в игре. Не думаю, что нас стоит сравнивать. Я очень уважаю его как игрока и как коллегу-профессионала. Конечно, я надеюсь, что завтра у него будет неудачный день, но его игра в последние годы говорит сама за себя», – приводит слова Кейна ESPN.

В данный момент Холанд занимает третье место в гонке бомбардиров ЧМ-2026; он забил семь голов в четырёх играх турнира. Кейн, забивший шесть мячей в пяти матчах, занимает четвёртое место.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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