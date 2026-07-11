Кейн — о сравнении с Холандом: считаю себя игроком другого плана

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал сравнение себя с норвежским форвардом Эрлингом Холандом. Их национальные команды сыграют друг с другом в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 2026.

«Эрлинг невероятен. Физически он – настоящая машина. Он завершает атаки на высочайшем уровне, и его статистика забитых мячей говорит сама за себя.

Я считаю себя игроком другого плана, хотя и забиваю такие же голы. Мне нравится больше участвовать в игре. Не думаю, что нас стоит сравнивать. Я очень уважаю его как игрока и как коллегу-профессионала. Конечно, я надеюсь, что завтра у него будет неудачный день, но его игра в последние годы говорит сама за себя», – приводит слова Кейна ESPN.

В данный момент Холанд занимает третье место в гонке бомбардиров ЧМ-2026; он забил семь голов в четырёх играх турнира. Кейн, забивший шесть мячей в пяти матчах, занимает четвёртое место.