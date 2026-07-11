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Григорий Иванов рассказал о задачах на новой должности в «Урале»

Григорий Иванов рассказал о задачах на новой должности в «Урале»
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Григорий Иванов прокомментировал свои задачи на должности заместителя председателя совета директоров екатеринбургского «Урала». Ранее он являлся президентом клуба.

«У нас одна задача на сезон — победить и выйти в Премьер-Лигу. Моя же задача на новой должности — помогать во всём, чтобы наш уральский футбол процветал, чтобы команда достойно играла и наконец-то выполнила установку на сезон. Я приложу все силы, чтобы помочь руководству», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По результатам сезона-2025/2026 «Урал», набравший 61 очко, занял третье место в Лиге Pari.

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