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Григорий Иванов: хотели бы, чтобы Дзюба перешёл в «Урал»

Григорий Иванов: хотели бы, чтобы Дзюба перешёл в «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферных целях клуба.

«Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли ещё несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время ещё есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешёл к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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