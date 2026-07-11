Костромской «Спартак» возглавит Роман Березовский

Рината Билялетдинова на посту главного тренера костромского «Спартака» сменит Роман Березовский. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О назначении будет объявлено в субботу, 11 июля.

3 июня Роман Березовский стал тренером вратарей костромского клуба. Ранее специалист работал в московском «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.

«Спартак» Кострома отправил в отставку главного тренера Рината Билялетдинова 10 июля, спустя 46 дней после того, как он начал работу в команде. Специалист не провёл ни одного официального матча в рамках работы в клубе.

Сезон-2026/2027 «Спартак» проведёт в ФНЛ. Первый матч состоится в воскресенье, 12 июля. Соперником костромского клуба станет «КАМАЗ».