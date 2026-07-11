Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Костромской «Спартак» возглавит Роман Березовский

Костромской «Спартак» возглавит Роман Березовский
Комментарии

Рината Билялетдинова на посту главного тренера костромского «Спартака» сменит Роман Березовский. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О назначении будет объявлено в субботу, 11 июля.

3 июня Роман Березовский стал тренером вратарей костромского клуба. Ранее специалист работал в московском «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.

«Спартак» Кострома отправил в отставку главного тренера Рината Билялетдинова 10 июля, спустя 46 дней после того, как он начал работу в команде. Специалист не провёл ни одного официального матча в рамках работы в клубе.

Сезон-2026/2027 «Спартак» проведёт в ФНЛ. Первый матч состоится в воскресенье, 12 июля. Соперником костромского клуба станет «КАМАЗ».

Материалы по теме
Какой ещё ЧМ-2026? Стартует Первая лига!
Какой ещё ЧМ-2026? Стартует Первая лига!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android