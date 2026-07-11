Скалони ответил на вопрос о лояльности судей к сборной Аргентины на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опроверг информацию, что его команда пользуется благосклонностью судей на чемпионате мира — 2026.

«То, что происходит с нами, заключается в том, что очень многие не хотят, чтобы мы побеждали, потому что мы уже выиграли предыдущий чемпионат мира [в Катаре]. И мы это учитываем, это доходит до игроков, и мы используем это как своего рода бунт. Чтобы они «восстали» и играли ещё лучше.

С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Всё становится совершенно ясно. Лисандро Мартинесу наступили на ногу… Сильно или слабо — это фол. Другого толкования здесь нет. Сегодня социальные сети всё раздувают, и начинается спор. Но никакого благоприятствования нет, наоборот», — приводит слова Скалони издание A Bola.

Напомним, после поражения в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3) Федерация футбола Египта направила в ФИФА жалобу на французских арбитров, обслуживавших встречу, и потребовала отстранить их от работы.