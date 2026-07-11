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Скалони ответил на вопрос о лояльности судей к сборной Аргентины на ЧМ-2026

Скалони ответил на вопрос о лояльности судей к сборной Аргентины на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опроверг информацию, что его команда пользуется благосклонностью судей на чемпионате мира — 2026.

«То, что происходит с нами, заключается в том, что очень многие не хотят, чтобы мы побеждали, потому что мы уже выиграли предыдущий чемпионат мира [в Катаре]. И мы это учитываем, это доходит до игроков, и мы используем это как своего рода бунт. Чтобы они «восстали» и играли ещё лучше.

С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Всё становится совершенно ясно. Лисандро Мартинесу наступили на ногу… Сильно или слабо — это фол. Другого толкования здесь нет. Сегодня социальные сети всё раздувают, и начинается спор. Но никакого благоприятствования нет, наоборот», — приводит слова Скалони издание A Bola.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Напомним, после поражения в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3) Федерация футбола Египта направила в ФИФА жалобу на французских арбитров, обслуживавших встречу, и потребовала отстранить их от работы.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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