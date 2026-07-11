Лисандро Мартинес отреагировал на вопрос о судействе в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о том, принимают ли арбитры решения в пользу аргентинской национальной команды на ЧМ-2026. В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии.

«Мне нечего сказать. Вы (СМИ. – Прим. «Чемпионата») – те, кто создаёт эти споры. Мы же сосредотачиваемся на том, чтобы на все 100 выкладываться на поле», – приводит слова Мартинеса Diario AS в социальных сетях.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/8 финала ЧМ-2026 она обыграла команду Египта со счётом 3:2.