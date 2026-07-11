Лисандро Мартинес отреагировал на вопрос о судействе в пользу Аргентины на ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о том, принимают ли арбитры решения в пользу аргентинской национальной команды на ЧМ-2026. В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мне нечего сказать. Вы (СМИ. – Прим. «Чемпионата») – те, кто создаёт эти споры. Мы же сосредотачиваемся на том, чтобы на все 100 выкладываться на поле», – приводит слова Мартинеса Diario AS в социальных сетях.
Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/8 финала ЧМ-2026 она обыграла команду Египта со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15' 0:2 Зико – 67' 1:2 Ромеро – 79' 2:2 Месси – 83' 3:2 Фернандес – 90+2'
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