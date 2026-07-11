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Кейн: краткосрочные цели поддерживают во мне стремление к наивысшему уровню

Кейн: краткосрочные цели поддерживают во мне стремление к наивысшему уровню
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32-летний капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как он поддерживает уровень мастерства в своём возрасте.

«На протяжении любой карьеры у вас должны быть небольшие мотивации, цели и задачи. Мне нравится брать паузу в месяц или шесть недель, смотреть, сколько целей я могу достичь, и ставить перед собой небольшие задачи на протяжении всего сезона. Очевидно, что этот сезон в этом плане сложился очень хорошо, но впереди ещё много игр. Именно это поддерживает во мне стремление к совершенству, стремление к наивысшему уровню, чтобы посмотреть, как далеко я смогу продвинуться за этот короткий промежуток времени», — приводит слова Кейна The Touchline.

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