Кейн: краткосрочные цели поддерживают во мне стремление к наивысшему уровню

32-летний капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как он поддерживает уровень мастерства в своём возрасте.

«На протяжении любой карьеры у вас должны быть небольшие мотивации, цели и задачи. Мне нравится брать паузу в месяц или шесть недель, смотреть, сколько целей я могу достичь, и ставить перед собой небольшие задачи на протяжении всего сезона. Очевидно, что этот сезон в этом плане сложился очень хорошо, но впереди ещё много игр. Именно это поддерживает во мне стремление к совершенству, стремление к наивысшему уровню, чтобы посмотреть, как далеко я смогу продвинуться за этот короткий промежуток времени», — приводит слова Кейна The Touchline.