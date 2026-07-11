Дивеев: Англия выглядит как тёмная лошадка, которая дойдёт до финала

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу – 2026.

«Из нижней части сетки — точно Англию. А из верхней — Бельгию, Испанию или Францию. Но, наверное, больше всего я хотел бы увидеть в финале бельгийцев. То есть финал Бельгия — Англия. Думаю, что англичане сейчас в такой тишине идут: на них никто не ставит, и они спокойно, потихонечку, двигаются от матча к матчу. Хотя у них есть проблемы в оборонительной фазе, и они не так много забивали.

В игре с мексиканцами им где-то повезло, но у них опытные игроки и очень хорошие нападающие. Англия сейчас выглядит как тёмная лошадка, которая, надеюсь, дойдёт до финала. Сейчас будет интересная игра с норвежцами, а потом с кем-то из пары Швейцария — Аргентина, и, я думаю, англичане выиграют. Если посмотреть, аргентинцы чуть не проиграли Египту. Поэтому у Англии точно есть шансы. А если говорить о верхней сетке, то Франция — лидер на этом чемпионате в плане атаки и по составу в целом», — приводит слова Дивеева Кинопоиск.