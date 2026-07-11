«Нижний Новгород» объявил о смене названия

Нижегородский клуб, выступающий в Pari Первой лиге, объявил о ряде структурных изменений внутри команды.

«Начиная с сезона-2026/2027 клуб возвращается к названию ФК «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год. Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнёра клуба», — говорится на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

Отмечается, что предприниматель Андрей Артемов стал новым ключевым акционером клуба. Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион «продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров».

Первый официальный матч в сезоне-2026/2027 «Нижний Новгород» проведёт завтра, 12 июля. Соперником команды станет волгоградский «Ротор».