Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» объявил о смене названия

«Нижний Новгород» объявил о смене названия
Комментарии

Нижегородский клуб, выступающий в Pari Первой лиге, объявил о ряде структурных изменений внутри команды.

«Начиная с сезона-2026/2027 клуб возвращается к названию ФК «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год. Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнёра клуба», — говорится на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

Отмечается, что предприниматель Андрей Артемов стал новым ключевым акционером клуба. Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион «продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров».

Первый официальный матч в сезоне-2026/2027 «Нижний Новгород» проведёт завтра, 12 июля. Соперником команды станет волгоградский «Ротор».

Материалы по теме
Первая лига возвращается: «Сочи», «Пари НН» и «Урал» в погоне за РПЛ
Первая лига возвращается: «Сочи», «Пари НН» и «Урал» в погоне за РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android