Дмитрий Черышев: матч Испании и Бельгии был достоин финала чемпионата мира — 2026

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026, в котором сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1.

«Бельгия играла прагматично с Испанией. Старалась играть строго в обороне, использовала свой хороший момент, после которого забила гол. Они прекрасно понимали, что Испания будет больше владеть мячом. У неё будет больше позиционных атак. Создав хорошую оборону, Бельгия очень здорово выбегала в контратаки. Был забит прекрасный гол. А матч выдался интересным. Сейчас очень много игр, которые проходят в четвертьфинале, — эти матчи достойны финальной стадии.

Матч Испании с Бельгией очень понравился по игре и накалу. Мы все знаем, в какой футбол играет Испания. Она изучала Бельгию. Высококвалифицированных футболистов не надо было настраивать. Они понимали, что нужно делать на поле. Как играть в позиционной обороне и эффективно действовать на контратаках. Испания была хороша прессингом на половине поля соперника. Счёт закономерен. По игре испанцы смотрелись интереснее», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.