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Дмитрий Черышев: матч Испании и Бельгии был достоин финала чемпионата мира — 2026

Дмитрий Черышев: матч Испании и Бельгии был достоин финала чемпионата мира — 2026
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026, в котором сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Бельгия играла прагматично с Испанией. Старалась играть строго в обороне, использовала свой хороший момент, после которого забила гол. Они прекрасно понимали, что Испания будет больше владеть мячом. У неё будет больше позиционных атак. Создав хорошую оборону, Бельгия очень здорово выбегала в контратаки. Был забит прекрасный гол. А матч выдался интересным. Сейчас очень много игр, которые проходят в четвертьфинале, — эти матчи достойны финальной стадии.

Матч Испании с Бельгией очень понравился по игре и накалу. Мы все знаем, в какой футбол играет Испания. Она изучала Бельгию. Высококвалифицированных футболистов не надо было настраивать. Они понимали, что нужно делать на поле. Как играть в позиционной обороне и эффективно действовать на контратаках. Испания была хороша прессингом на половине поля соперника. Счёт закономерен. По игре испанцы смотрелись интереснее», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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