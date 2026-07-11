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Игорь Дивеев: нужно понимать, что Роналду уже 41 год

Игорь Дивеев: нужно понимать, что Роналду уже 41 год
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о критике португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2026. На текущем турнире 41-летний форвард забил три гола, а европейская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Понятно, что мы ожидаем от него совсем другой игры — такой, как в молодости, когда он много забивал в Лиге чемпионов, в Испании и Англии. Конечно, возраст берёт своё, но он всё равно забил несколько голов на ЧМ. Большинство игроков сборной играли на него и старались ему помочь. А если брать в плане объёма, то нужно понимать, что ему уже 41 год. Время идёт, как говорится», — приводит слова Дивеева Кинопоиск.

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