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В «Ахмате» рассказали, возможно ли приглашение в команду Артёма Дзюбы

В «Ахмате» рассказали, возможно ли приглашение в команду Артёма Дзюбы
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о вероятности трансфера бывшего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Мы не рассматривали возможность приглашения Артёма Дзюбы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 Артём принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» в мае 2026 года.

В минувшем сезоне РПЛ грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Акрон» расположился на 13-м месте с 27 очками.

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