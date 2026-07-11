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Дмитрий Черышев оценил потенциальный трансфер защитника «Алавеса» Парады в «Спартак»

Дмитрий Черышев оценил потенциальный трансфер защитника «Алавеса» Парады в «Спартак»
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном трансфере защитника «Алавеса» Виктора Парады в московский «Спартак».

«Сейчас растёт новое поколение игроков. Очень сложно что-то сказать о Викторе Параде. Но прекрасно понимаю, что он перейдёт в «Спартак» под руководство испанского специалиста Карседо. Они наверняка знают, изучают и видели его игру, знакомы с ним. С нашей стороны мы можем только обсуждать и рассуждать, что это за игрок. А тренерский штаб знает, как будет использовать его сильные качества», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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