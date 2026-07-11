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«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта — AS

«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта — AS
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Мадридский «Реал» и бразильский нападающий Винисиус Жуниор официально назначили встречу, чтобы окончательно завершить продление контракта футболиста. Об этом сообщает AS.

Ранее поступала информация, что Винисиус может покинуть клуб. В числе причин называли напряжённые взаимоотношения с нападающим Килианом Мбаппе.

Бразильский форвард находится в системе «Реала» с 2018 года. В минувшем клубном сезоне Винисиус провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 140 млн. Действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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