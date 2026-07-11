Дивеев: думаю, Мендеш будет следующей звездой Португалии после Роналду

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением, кто может стать следующей звездой сборной Португалии после ухода форварда Криштиану Роналду.

«Наверное, Витинья или Нуну Мендеш — левый защитник сборной Португалии. Мендеш очень хорошо смотрится. Я считаю его одним из самых сильных левых защитников: он хорош и в работе с мячом, и в отборах. Думаю, он будет звездой», — приводит слова Дивеева Кинопоиск.

Роналду после игры 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Испанией (0:1) сообщил, что это его последнее участие на ЧМ в карьере.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.