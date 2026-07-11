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Ферран Торрес рассказал, как поддерживает свою физическую форму

Ферран Торрес рассказал, как поддерживает свою физическую форму
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес поделился принципами поддержания здоровья и спортивной формы.

«Мир спорта — и не только футбола — действительно развивается. Нужно быть физически готовым, и с тех пор, как я это осознал, я стараюсь быть в курсе всего нового и поддерживать оптимальную форму, ведь это имеет значение. Правильное питание и отдых тоже играют ключевую роль; это фундаментальные элементы, необходимые для того, чтобы как можно дольше продлить карьеру.

Обычно я ужинаю около 19:30 или 20:00, а затем ничего не ем до 14:00 следующего дня. Я тренируюсь натощак, и с пустым желудком ощущаю больше энергии. У меня нет потребности в завтраке; я не чувствую голода.

Я даже подсказал Педри несколько полезных вещей, и, честно говоря, горжусь этим, ведь поначалу казалось, что я бьюсь головой об стену, но мне всё же удалось убедить его перенять пару полезных, на мой взгляд, практик. Я приобщил его к интервальному голоданию — он пропускает завтрак. Поначалу ему было тяжело, но теперь он благодарит меня за это и говорит, что чувствует прилив энергии», — приводит слова Торреса Diario Sport.

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