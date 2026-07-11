Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира Джоркаефф: Роналду на ЧМ бойкотировала собственная команда

Чемпион мира Джоркаефф: Роналду на ЧМ бойкотировала собственная команда
Комментарии

Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игроков сборной Португалии за перекладывание ответственности на нападающего Криштиану Роналду в ходе чемпионата мира — 2026.

«Что мне не понравилось в этой сборной Португалии, несмотря на весь её талант, — это то, что все словно перекладывали ответственность на Криштиану. В какой-то момент Витинья, [Бруну] Фернандеш и остальные тоже должны были взять ответственность на себя. Нельзя продолжать ждать, что Криштиану всё сделает сам. Он не единственный, кто должен делать разницу.

Если вы берёте Криштиану Роналду, команда должна играть на Криштиану Роналду, а этого совершенно не произошло. Было видно, что его бойкотировала собственная команда. Ему не отдавали передачи и не создавали для него наилучших условий», — приводит слова экс-футболиста RMC Sport.

Сборная Португалии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Испании в 1/8 финала (0:1). Это мировое первенство, вероятно, стало последним в карьере Роналду.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Роналду с трудом сдерживал слёзы после матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android