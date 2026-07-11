Чемпион мира Джоркаефф: Роналду на ЧМ бойкотировала собственная команда

Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игроков сборной Португалии за перекладывание ответственности на нападающего Криштиану Роналду в ходе чемпионата мира — 2026.

«Что мне не понравилось в этой сборной Португалии, несмотря на весь её талант, — это то, что все словно перекладывали ответственность на Криштиану. В какой-то момент Витинья, [Бруну] Фернандеш и остальные тоже должны были взять ответственность на себя. Нельзя продолжать ждать, что Криштиану всё сделает сам. Он не единственный, кто должен делать разницу.

Если вы берёте Криштиану Роналду, команда должна играть на Криштиану Роналду, а этого совершенно не произошло. Было видно, что его бойкотировала собственная команда. Ему не отдавали передачи и не создавали для него наилучших условий», — приводит слова экс-футболиста RMC Sport.

Сборная Португалии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Испании в 1/8 финала (0:1). Это мировое первенство, вероятно, стало последним в карьере Роналду.