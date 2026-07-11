Павел Мамаев: испанцы заставили Бельгию стоять у своей штрафной, они выглядят очень сильно

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча закончилась победой испанцев со счётом 2:1.

«Была классная игра. Бельгия порадовала. Понятное дело, что испанцы заставили их стоять у своей штрафной, как и всех остальных, но бельгийцы — молодцы. Хорошие контратаки, выпады. Могли забивать больше одного, но испанцы выглядят очень сильно. Тем интереснее будет посмотреть на них с Францией», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Испании сыграет с командой Франции.