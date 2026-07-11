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Павел Мамаев: испанцы заставили Бельгию стоять у своей штрафной, они выглядят очень сильно

Павел Мамаев: испанцы заставили Бельгию стоять у своей штрафной, они выглядят очень сильно
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча закончилась победой испанцев со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Была классная игра. Бельгия порадовала. Понятное дело, что испанцы заставили их стоять у своей штрафной, как и всех остальных, но бельгийцы — молодцы. Хорошие контратаки, выпады. Могли забивать больше одного, но испанцы выглядят очень сильно. Тем интереснее будет посмотреть на них с Францией», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Испании сыграет с командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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