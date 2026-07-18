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Амкал — Союз Чемпионов: прямая трансляция матча Уличного футбола 2026 начнется в 16:30 18 июля

Начало прямой видеотрансляции матча Уличного футбола «Амкал» — «Союз Чемпионов»
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18 июля в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинала Уличного футбола между командами «Амкал» и «Союз Чемпионов». Турнир проходит с 19 июня по 19 июля.

Смотрите матчи здесь:
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По итогам группового этапа «Амкал» набрал шесть очков и занял второе место в квартете В. «Союз Чемпионов» заработал девять очков и расположился на первой строчке в группе А.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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