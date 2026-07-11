Немецкий футбольный союз достиг принципиального соглашения с Юргеном Клоппом — Плеттенберг

Немецкий футбольный союз достиг принципиального соглашения с бывшим главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил об этом в социальных сетях.

По информации инсайдера, контракт будет действовать до чемпионата мира по футболу 2030 года, сейчас определяются его финальные детали. Ранее сборную возглавлял Юлиан Нагельсман, контракт с которым был расторгнут 3 июля. Под его руководством сборная Германии дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где она уступила национальной команде Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull, его контракт рассчитан до конца 2029 года. Его уход с должности завершится не позднее начала следующей недели.