Тухель подтвердил готовность Райса, Гехи и Джеймса к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил о восстановлении травмированных игроков: полузащитника Деклана Райса, защитников Марка Гехи и Риса Джеймса. Все игроки присутствовали на тренировке перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Норвегией.

«На тренировке присутствовали все игроки. Это отличная новость. У нас есть возможность выбора состава, за исключением дисквалифицированного игрока, Джарелла Куансы», — приводит слова Тухеля SkySports.

Рис Джеймс впервые принял участие в тренировке после травмы подколенного сухожилия, полученной во время матча 2-го тура группового этапа с Ганой (0:0). Ранее сообщалось, что полузащитник Деклан Райс испытывал недомогание, а защитник Марк Гехи в последние дни занимался по индивидуальной программе из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.