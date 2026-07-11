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Тухель подтвердил готовность Райса, Гехи и Джеймса к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией

Тухель подтвердил готовность Райса, Гехи и Джеймса к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил о восстановлении травмированных игроков: полузащитника Деклана Райса, защитников Марка Гехи и Риса Джеймса. Все игроки присутствовали на тренировке перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На тренировке присутствовали все игроки. Это отличная новость. У нас есть возможность выбора состава, за исключением дисквалифицированного игрока, Джарелла Куансы», — приводит слова Тухеля SkySports.

Рис Джеймс впервые принял участие в тренировке после травмы подколенного сухожилия, полученной во время матча 2-го тура группового этапа с Ганой (0:0). Ранее сообщалось, что полузащитник Деклан Райс испытывал недомогание, а защитник Марк Гехи в последние дни занимался по индивидуальной программе из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.

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