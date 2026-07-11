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Федерация футбола Аргентины подверглась кибератаке, подозревают египетских хакеров

Федерация футбола Аргентины подверглась кибератаке, подозревают египетских хакеров
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Федерация футбола Аргентины (AFA) подверглась хакерской атаке после утечки электронного письма, в котором ставилась под сомнение работа арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта, сообщает RMC Sport.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

По информации источника, некоторые аккредитованные журналисты получили электронное письмо от аккаунта, связанного с AFA.

«Дорогой мир, безопасность — это иллюзия, как и честность того матча. Египет играл с абсолютной честью. Однако Аргентина не победила — победа была отнята у нас коррумпированными судейскими решениями. 90 минут несправедливого судейства, призрачные решения», — якобы говорилось в рассылке.

Позже организация признала, что стала жертвой кибератаки. Сообщается, что к ситуации могут быть причастны египетские хакеры, которые, как уточняет источник, завладели адресами электронной почты, паролями и IP-адресами, а затем опубликовали данные на специализированных форумах.

После поражения сборной в матче с Аргентиной (2:3) Федерация футбола Египта подала жалобу на работу французских арбитров в ФИФА, а главный тренер «фараонов» Хоссам Хассан обрушился с критикой организаторов ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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