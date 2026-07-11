Футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет

Центральный полузащитник клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Причины смерти не называются.

Брендин Джонсон, наставник Адамса, выступил от имени семьи с заявлением, выразив глубокую скорбь всех, кто был близок к молодому футболисту.

«Сейчас всё еще слишком свежо в памяти, понимаете, рана ещё совсем свежая. Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили — они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждёт, ведь он стал чемпионом КАФ. Он не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьёй. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу подтвердить, что его не стало. Никто этого не ожидал», — приводит слова Джонсона портал Soccer Laduma.

На чемпионате мира по футболу 2026 года Джейден Адамс сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.