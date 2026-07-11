Павел Мамаев: норвежцы не будут стоять сзади в матче с Англией

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026, в котором сборная Норвегии встретится с Англией. Игра состоится 12 июля.

«Норвегия — очень крепкая команда. Думаю, будет интересный матч. Не думаю, что норвежцы будут стоять сзади с Англией. Будет обоюдоострая игра», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии обыграла Бразилию со счётом 2:1, а Англия победила Мексику со счётом 3:2.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.