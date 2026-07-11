Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе тренировочной базы «Новогорск» в формате двух матчей по 75 минут. Встреча состоится в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Назаренко, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Мирошниченко, Савельев.

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Данилов, Рейс, Баринов, Кисляк, Алвес, Круговой, Глебов, Мусаев.

По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, заработав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, расположился на 12-й строчке таблицы.

Материалы по теме
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android