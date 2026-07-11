«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе тренировочной базы «Новогорск» в формате двух матчей по 75 минут. Встреча состоится в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Назаренко, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Мирошниченко, Савельев.

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Данилов, Рейс, Баринов, Кисляк, Алвес, Круговой, Глебов, Мусаев.

По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, заработав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, расположился на 12-й строчке таблицы.