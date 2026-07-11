Дмитрий Черышев: французская машина топчет абсолютно всех на ЧМ-2026

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира — 2026.

«Сборная Франции за последнее время показывает великолепную игру и слаженные действия. Внутри коллектива Дешам создал прекрасную атмосферу. Это нужно было для национальной команды. Быстрые и квалифицированные футболисты — приятно на них смотреть! Они не останавливаются на достигнутом и продолжают работать — и Дембеле, и Мбаппе.

Прекрасная полузащита команды умеет жёстко обороняться и хорошо играет в позиционной атаке. Марокко — очень сильная команда. Мне реально жаль, что именно в четвертьфинале им достались французы. Мне казалось, они могли дойти до полуфинала при той игре, которую показывали. Но французская машина топчет абсолютно всех на чемпионате мира», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.