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Матч «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого перенесён из-за угрозы тайфуна

Матч «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого перенесён из-за угрозы тайфуна
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Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу «Шанхай Шэньхуа» — «Бэйцзин Гоань» перенесли из-за угрозы тайфуна в Шанхае. Об этом сообщила пресс-служба шанхайского клуба в социальной сети Weibo.

Китай — Суперлига . 18-й тур
11 июля 2026, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Перенесён
Бэйцзин Гоань
Пекин

Встреча должна была начаться в субботу, 11 июля, в 14:45 мск. Из-за приближающегося тайфуна в городе ожидаются сильный ветер и ливни. Власти объявили жёлтый уровень опасности, а все спортивные мероприятия на открытом воздухе перенесли.

Новую дату матча сообщат позднее. Денежные средства за купленные билеты будут возвращены болельщикам.

Российский тренер Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с января 2024 года. Команда занимает промежуточное 10 место в чемпионате Китая по итогам 17 туров сезона-2026.

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