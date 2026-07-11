Фабрицио Романо рассказал, почему в «МЮ» отказались от полузащитника Эдерсона

Журналист Фабрицио Романо рассказал, почему полузащитник «Аталанты» Эдерсон не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера, английский клуб решил отменить трансфер игрока после проведения дополнительных медицинских тестов.

В свою очередь, в «Аталанте» подчёркивают, что Эдерсон полностью здоров. Итальянский клуб будет рад оставить игрока в команде; соглашение с ним истекает летом 2027 года.

27-летний бразилец выступает за итальянский клуб с лета 2022 года. В сезоне-2025/2026 он сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Эдерсон также входил в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026; он сыграл в двух матчах и суммарно провёл на поле 20 минут.