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Дмитрий Черышев: в матче Норвегия — Англия нас ждёт противостояние двух прекрасных звёзд

Дмитрий Черышев: в матче Норвегия — Англия нас ждёт противостояние двух прекрасных звёзд
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Российский тренер и экс-футболист сборной Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 Англия — Норвегия.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересный матч. Игроки сборной Англии прекрасно знают, кого нужно держать — самую главную звёздочку сборной Норвегии. Они постараются остановить Холанда. В прошлой игре с Бразилией Норвегия не создала много определённых моментов, но два полумомента, которые были у Холанда, он использовал и забил. Очень сложно и трудно остановить этого футболиста. Человек всё время нацелен на ворота. Это происходит благодаря той работе, которую он выполняет в «Манчестер Сити», если говорить о тренировочном процессе.

Всё, что он делает, является эффективным — вовремя открывается в зоны, знает, где и как пробить. Бросаются в глаза и слаженные действия всей сборной Норвегии. Они коллективно и правильно обороняются. Но у сборной Англии есть другой футболист, который тоже нацелен на ворота и показывает прекрасную игру в «Баварии». Посмотрите, какие прекрасные голы забил Кейн на этом чемпионате мира. В этом матче будет противостояние двух прекрасных звёзд — Кейна и Холанда. Кто выиграет? Не могу сказать. Хотя давно не видел такого хорошего поколения у сборной Англии», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч Англия — Норвегия состоится 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.

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