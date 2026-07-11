«Барселона» рассматривает возможность подписания Влаховича или Аслани

«Барселона» может подписать двух центральных нападающих этим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

В связи с вероятным ухода форварда Феррана Торреса из «Барселоны», клуб может подписать ещё одного центрального нападающего. Приоритетной целью сине-гранатовых остаётся 26-летний футболист мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, однако руководство начало рассматривать другие варианты.

Среди них — 26-летний игрок «Ювентуса» Душан Влахович, чей контракт с итальянским клубом истёк, сейчас футболист является свободным агентом. Кроме того, Влахович готов снизить зарплатные требования для каталонцев.

Помимо Влаховича, «Барселона» проявляет интерес к 23-летнему Фиснику Аслани из «Хоффенхайма». Сообщается, что им интересуется и дортмундская «Боруссия», однако сам футболист затягивает переговоры, ожидая возможного предложения от «Барселоны».

Ранее стало известно, что Ферран Торрес может перейти в «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года.