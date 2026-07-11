Мамаев: перед Сперцяном открываются перспективы перейти в хороший европейский клуб

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев оценил карьерные перспективы экс-полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который 7 июля присоединился к саудовской команде «Аль-Ахли».

«В контексте сложившейся ситуации не все клубы готовы делать трансферы напрямую из России — в этом нет ничего удивительного. Эдуард сделал правильный шаг с точки зрения финансов. «Краснодар» тоже получил хорошие деньги за него. Перед ним открываются абсолютно все перспективы, чтобы через сезон или два перейти в хороший европейский клуб», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.