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В Pari объяснили отказ от нейминга футбольного клуба «Нижний Новгород»

В Pari объяснили отказ от нейминга футбольного клуба «Нижний Новгород»
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CEO букмекерской компании Pari Руслан Медведь объяснил, почему ФК «Нижний Новгород» перестал использовать нейминг организации в своём названии.

«Отказ от нейминга нужен, чтобы в Лиге Pari не было клуба «Пари НН». Это даже звучит как масло масляное, да и контракт подразумевал такую конструкцию. В то же время мы остаётся в партнёрских отношениях с клубом «Нижний Новгород», являемся одним из спонсоров. Поддерживаем клуб, между Pari и «Нижним Новгородом» есть финансовые отношения. Мы, как спонсор, остаёмся на игровой, тренировочной форме, на бортах и так далее», — сказал Медведь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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