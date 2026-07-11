Даниил Лесовой перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

ФК «Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Даниила Лесового в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Лесовой пополнил состав нижегородского клуба в июле 2025 года. За время, проведённое в команде, футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, стал автором трёх голов и одной результативной передачи.

Ранее Лесовой играл в составе московского «Динамо». Сезон-2024/2025 он провёл в кипрском клубе АЕЛ, куда перешёл на правах аренды.

Махачкалинцы выступают в Российской Премьер-Лиге под руководством Вадима Евсеева, который возглавил команду в декабре 2025 года.