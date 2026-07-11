«Оренбург» — ЦСКА: счёт на 29-й минуте открыл Егор Назаренко
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В эти минуты проходит товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игру принимает стадион тренировочной базы «Новогорск» в формате двух матчей по 75 минут. Встреча идёт в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
2-й тайм
2 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Назаренко – 29' 2:0 Рыбчинский – 62'
Счёт на 29-й минуте встречи открыл полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко. Футболист забил мяч на добивании после штрафного удара. 20-летний футболист московского «Динамо» выступает за «Оренбург» на правах аренды.
По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, занял 12-ю строчку таблицы.
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