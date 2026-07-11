«Оренбург» — ЦСКА: счёт на 29-й минуте открыл Егор Назаренко

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Игру принимает стадион тренировочной базы «Новогорск» в формате двух матчей по 75 минут. Встреча идёт в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков.

Счёт на 29-й минуте встречи открыл полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко. Футболист забил мяч на добивании после штрафного удара. 20-летний футболист московского «Динамо» выступает за «Оренбург» на правах аренды.

По результатам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. «Оренбург», набравший 29 очков, занял 12-ю строчку таблицы.