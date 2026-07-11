Юрий Сёмин назвал игрока, который производит наиболее приятное впечатление на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто из футболистов на чемпионате мира — 2026 вызывает у него наибольший восторг.

«Вне всяких сомнений, самое приятное впечатление производит Месси, который выручает аргентинцев в самые сложные минуты. Сегодня он палочка-выручалочка Аргентины. Все команды знают, как играть с Месси, но никто ничего не может поделать. Он всё равно забивает в решающие моменты. Также отмечу Холанда, Кейна, Мбаппе, Олисе. Значительно лучше выглядит Ямаль, делает большой объём работы. Очень много игроков, которые украшают чемпионат мира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.