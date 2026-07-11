Билеты на матч ЧМ-2026 Англия — Норвегия будут перепродавать за $ 1 млн — Sky News

Билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Норвегии будут перепродавать за $ 1 млн. Об этом сообщает Sky News.

По информации источника, купить билет можно на специализированном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Изначальная цена двух билетов, выставленных на продажу, составляла $ 1285. Сейчас их стоимость котируют в $ 1 млн. При этом на платформе можно приобрести более дешёвые билеты, купленные по такой же цене и перепроданные за $ 5000.

Матч Англия — Норвегия состоится 12 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.