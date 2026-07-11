«Не удивило, что это сделал именно игрок «Арсенала». Троссард — о победном голе Мерино

Вингер «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард высказался о победном голе одноклубника и полузащитника сборной Испании Микеля Мерино в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026.

«Это очень болезненно, ведь я и сам забивал такие голы за «Арсенал». Теперь точно понимаю, что чувствовали соперники в тех матчах. Но, честно говоря, меня не удивило, что это сделал именно игрок «канониров». В «Арсенале» царит менталитет веры в успех до самой последней секунды. Голы в концовках матчей стали частью культуры команды, поэтому, когда я увидел, кто забил, просто улыбнулся и подумал: «Ну конечно, это должен был быть игрок «Арсенала».

Обидно, что этот гол выбил нас из турнира, но я рад за Микеля. Мы ещё посмеёмся над этим, когда снова встретимся с ним в Лондоне», — приводит слова Троссарда Arsenal News.