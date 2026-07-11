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«Не удивило, что это сделал именно игрок «Арсенала». Троссард — о победном голе Мерино

«Не удивило, что это сделал именно игрок «Арсенала». Троссард — о победном голе Мерино
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Вингер «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард высказался о победном голе одноклубника и полузащитника сборной Испании Микеля Мерино в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Это очень болезненно, ведь я и сам забивал такие голы за «Арсенал». Теперь точно понимаю, что чувствовали соперники в тех матчах. Но, честно говоря, меня не удивило, что это сделал именно игрок «канониров». В «Арсенале» царит менталитет веры в успех до самой последней секунды. Голы в концовках матчей стали частью культуры команды, поэтому, когда я увидел, кто забил, просто улыбнулся и подумал: «Ну конечно, это должен был быть игрок «Арсенала».

Обидно, что этот гол выбил нас из турнира, но я рад за Микеля. Мы ещё посмеёмся над этим, когда снова встретимся с ним в Лондоне», — приводит слова Троссарда Arsenal News.

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