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Булыкин: Норвегия — тёмная лошадка и далеко зашла на ЧМ, но у них мало шансов с Англией

Булыкин: Норвегия — тёмная лошадка и далеко зашла на ЧМ, но у них мало шансов с Англией
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча состоится 12 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичане — фавориты в матче с Норвегией. Они не первый раз играют за выход в полуфинал. Игроки знают, как играть против Холанда в АПЛ. Норвежцы и так уже выступили в роли тёмной лошадки и далеко зашли на турнире. Но футбол любит непредсказуемость и сюрпризы. Если Норвегия сможет удержать ничью и доберётся до пенальти, там уже будет лотерея. Можно проверить свою удачу. А так фавориты — Англия. У Норвегии мало шансов обыграть соперника», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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