Булыкин: Норвегия — тёмная лошадка и далеко зашла на ЧМ, но у них мало шансов с Англией

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Встреча состоится 12 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

«Англичане — фавориты в матче с Норвегией. Они не первый раз играют за выход в полуфинал. Игроки знают, как играть против Холанда в АПЛ. Норвежцы и так уже выступили в роли тёмной лошадки и далеко зашли на турнире. Но футбол любит непредсказуемость и сюрпризы. Если Норвегия сможет удержать ничью и доберётся до пенальти, там уже будет лотерея. Можно проверить свою удачу. А так фавориты — Англия. У Норвегии мало шансов обыграть соперника», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.