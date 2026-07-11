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«Уфа» обыграла «Ленинградец» в стартовом матче сезона-2026/2027 Первой лиги

«Уфа» обыграла «Ленинградец» в стартовом матче сезона-2026/2027 Первой лиги
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Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «Ленинградцем». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Исаев – 19'     2:0     3:0 Гилязетдинов – 78'    
Удаления: нет / Першин – 38'

Счёт на 19-й минуте открыл полузащитник «Уфы» Шамиль Исаев. На 38-й минуте встречи красную карточку получил нападающий «Ленинградца» Матвей Першин, а уже через три минуты клуб пропустил в результате автогола. Последний гол в матче на 83-й минуте забил нападающий уфимцев Артур Гилязетдинов.

По результатам сезона-2025/2026 «Уфа» заняла 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. «Ленинградец» занял первое место в группе «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги, заработав 34 очка.

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