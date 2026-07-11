«Уфа» обыграла «Ленинградец» в стартовом матче сезона-2026/2027 Первой лиги

Сегодня, 11 июля, состоялся матч 1-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «Ленинградцем». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт на 19-й минуте открыл полузащитник «Уфы» Шамиль Исаев. На 38-й минуте встречи красную карточку получил нападающий «Ленинградца» Матвей Першин, а уже через три минуты клуб пропустил в результате автогола. Последний гол в матче на 83-й минуте забил нападающий уфимцев Артур Гилязетдинов.

По результатам сезона-2025/2026 «Уфа» заняла 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. «Ленинградец» занял первое место в группе «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги, заработав 34 очка.