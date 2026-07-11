Юрий Сёмин: Мерино — палочка-выручалочка сборной Испании

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания победила Бельгию со счётом 2:1, а также отметил полузащитника испанцев Микеля Мерино. Хавбек забил решающий гол во второй встрече подряд.

«Результат всегда закономерен. Значит, победитель в чём-то сильнее побеждённого. Вчерашний матч Испании с Бельгией это подтвердил. Во-первых, испанцы ещё раз подтвердили свою великолепную оборону. Они идут по нарастающей — лучше играют Ямаль, Родри, Ольмо. Физическое состояние команды великолепное. Что касается бельгийцев, они тоже провели хороший матч, но выигрывает одна команда. У Бельгии произошла неудача с Куртуа. У испанцев есть Мерино — это их палочка-выручалочка. Был матч высокого уровня», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с Францией 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.